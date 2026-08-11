Цены на отдых в Хорватии возмутили даже местных жителей: за пиццу просят 32 евро

Стоимость одного куска стала поводом для острой дискуссии в сети.

Цены на хорватском побережье вызвали волну возмущения. Поводом стало видео туристки, которая рассказала, сколько ей обошлась обычная пицца в старом городе на острове Хвар, передает Blikk.

Женщина по имени Ясна выложила видео, в котором призналась, что за большую пиццу в местной пиццерии Alfonso она заплатила 22 евро. Публикацию подхватил Zagreb.info, и под постом сразу посыпались комментарии – мнения пользователей разделились.

Некоторые считают такую сумму завышенной, другие же начали делиться собственным опытом отдыха на побережье.

Видео дня

Один из пользователей даже сравнил хорватские цены с южноитальянскими:

"Южная Италия, ресторан Ercolano: пицца 7,50 €, пиво 3 €. Бутылка итальянского белого вина – 10 €. Просто небольшая пища для размышлений".

Другой комментатор вспомнил свою поездку на остров Вис. Сам остров ему понравился, а вот цены – нет. Он рассказал, что семичасовая прогулка на моторной лодке с посещением трёх пещер и двух пляжей стоит 120 евро, и это без обеда. За вход в одну из пещер вплавь, без лодки, дополнительно просят 15 евро.

"На хорватском побережье меня больше не увидят! Есть и другие красивые места, но там дешевле", – написал он, добавив, что не жалеет об экскурсии, но считает цену слишком высокой.

Были и те, кому надоели жалобы на счета с отдыха.

"Честно говоря, эти счета и цены уже надоели. Каждый едет туда, где его устраивают и еда, и цены", – написал один из пользователей.

Некоторые объяснили ситуацию просто: пока есть туристы, готовые платить такие деньги, цены никуда не денутся.

Местные жители не молчали

Более резко высказалась женщина, которая убеждена, что местные жители никогда не будут платить такие суммы:

"Нам, местным, даже в голову не приходит платить за их "грабежи". Пока есть овцы, будет и шерсть. Они думают, что за четыре месяца сезона, как раньше, смогут купить квартиру в Загребе. Эти времена давно прошли".

Нашлись и те, кто перекладывает ответственность на самих туристов: по словам одного из пользователей, люди любят хвастаться большими счетами, чтобы потом обсуждать их в соцсетях, а цена кофе на набережной Хвара, естественно, отличается от цены в нетуристическом городе.

Остров Брач претендует на "рекорд"

Если кому-то 22 евро за пиццу показались слишком много, то один из читателей утверждает, что на острове Брач цены ещё выше:

"На Браче можно купить пиццу за 32 евро – если не устраивает, дверь открыта", – написал он.

Еще один пользователь высказался кратко и иронично: предположил, что некоторые туристы специально ищут повод пожаловаться на высокие цены, чтобы потом рассказать эту историю в соцсетях.

Куда поехать

Ранее опытная туристка назвала лучшие места для соло-отдыха 40+. Путешественница признается, что всегда любила путешествовать в одиночку с рюкзаком за плечами ради острых ощущений от приключений. Однако с годами она несколько изменила приоритеты.

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