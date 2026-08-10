НБУ резко увеличивает лимит на покупку валюты населением: что изменится с 11 августа

Нацбанк внедрил ряд масштабных нововведений для бизнеса и физических лиц.

Национальный банк начал масштабное смягчение валютных ограничений для бизнеса, финансового сектора и населения. Как говорится в сообщении на сайте НБУ, изменения, вступающие в силу 11 августа, не создадут рисков для валютного рынка, поскольку предпосылки для этого были созданы.

Так, НБУ увеличивает месячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с 50 000 до 200 000 грн. Отмечается, что это "облегчает жизнь украинцев за границей" и "расширяет возможности граждан, которые проживают в Украине". В частности, в пределах этой суммы можно будет также приобретать безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

Лимит на снятие наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом увеличится со 100 000 до 200 000 грн в день, что должно "поддержать украинских мигрантов" и повысить доверие к украинским банкам.

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Также Нацбанк вдвое увеличивает лимит на оплату товаров, работ и услуг за рубежом с гривневых счетов – до 200 000 грн в месяц. В пределах этой суммы можно будет оплачивать аренду жилья. Проводить такие операции можно будет не только с помощью карты, но и посредством перевода со счета на счет, в частности через SWIFT, после покупки банком валюты по поручению клиента.

Вводится месячный лимит в размере 200 000 грн на переводы с валютного счета на счет получателя за рубежом для оплаты товаров, работ и услуг.

Действующий лимит в 500 000 грн в месяц для оплаты проживания за рубежом валютной картой будет распространен также на аренду жилья. В пределах этого лимита расплачиваться можно будет как картой, так и переводом с валютного счета (например, с использованием системы SWIFT).

Изменения для бизнеса

Главное изменение для бизнеса заключается в том, что НБУ также увеличивает лимиты на снятие наличных: с гривневых счетов в Украине компании смогут снимать до 200 000 грн в день вместо 100 000 грн. Лимит на снятие наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом также увеличится до 200 000 грн в день.

А для гривневых корпоративных карт за рубежом лимит увеличится до 140 000 грн в месяц вместо 17 500 грн в неделю.

Увеличится и лимит на расчеты за рубежом за товары, работы и услуги с гривневых корпоративных карт – с 150 000 до 400 000 грн в месяц. Однако расчеты с использованием валютных корпоративных карт останутся без ограничений.

Кроме того, в рамках расширения механизмов стимулирующей валютной либерализации вводятся изменения, касающиеся получения благотворительных взносов, разрешается переносить лимиты между компаниями бизнес-группы, расширяются возможности для экспортеров и т. д.

Необычные нововведения от банков

Напомним, что в отдельных банках уже существуют дополнительные уровни верификации для проведения переводов значительных сумм со своих карт на сторонние. Описаны случаи, когда для таких операций потребовался разговор с оператором колл-центра банка.

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