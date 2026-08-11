Россияне массированно атаковали Запорожье: вспыхнули пожары, много погибших и раненых

Ночью ракеты летели также в сторону Киева.

Ночью российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью, возникли пожары, есть жертвы. О последствиях атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что по Запорожью ударили российские ракеты и авиабомбы. Враг атаковал промышленные объекты и инфраструктуру, поврежден гаражный кооператив и нежилые здания.

"Повреждены дома, нежилые здания, произошло отключение электроэнергии, возникли пожары", – сообщил он.

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Сначала Федоров сообщал о двух раненых, но позже стало известно, что число жертв и пострадавших значительно возросло.

"Пять человек погибли, ещё 20 ранены: к сожалению, растёт число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", – сообщил глава ОГА.

Обновлено 7.10. По последним данным, в Запорожье шесть человек погибли, 19 - ранены.Повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания.

Кроме того, ночью баллистика летела в сторону Киева.

По данным Киевской городской администрации, в Шевченковском районе произошло возгорание складских помещений, известно об одном пострадавшем.

Российские атаки на Украину – последние новости

Утром 9 августа российская армия нанесла удар по Салтовскому району Харькова. Вражеский дрон попал в 10-этажный жилой дом – разрушены этажи с 7-го по 10-й, пострадали почти два десятка человек.

Также 9 августа россияне атаковали Одесскую область дронами и ракетами. Было много раненых, сообщалось о перебоях с электричеством и водой.

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