В США боятся, что Украина будет производить Patriot быстрее и дешевле, - The Atlantic

Raytheon и Lockheed опасаются конкуренции со стороны Украины.

Американские оружейные компании опасаются, что Украина после получения лицензий на Patriot сможет усовершенствовать производство ракет и производить их быстрее и дешевле. Об этом пишет The Atlantic, ссылаясь на заявления американских чиновников.

По словам собеседника издания, создатели системы Patriot, компании Raytheon и Lockheed, официально объясняют свою обеспокоенность по поводу сделки опасениями "кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий". Однако настоящая причина – в конкуренции.

"Их беспокоит то, что украинцы найдут способ улучшить Patriot, а затем производить их в больших масштабах быстрее и за гораздо меньшие деньги, чем могут сделать существующие производственные линии в США", - сказал он.

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Как отмечает издание, предоставление лицензии на производство Patriot сделает Вашингтон одновременно гарантом безопасности Украины и бенефициаром ее производственного потенциала.

"Когда война закончится, Украина сможет производить излишки "Патриотов" для использования США или для перепродажи союзникам и партнерам США. Учитывая ее послужной список, Украина, возможно, даже сможет производить излишки, пока бушует война. И это может быть проблемой", - объясняет The Atlantic.

В то же время, даже если бы США предоставили Украине лицензию на производство Патриотов, для масштабного производства Украине потребовались бы годы.

"У украинцев есть активные программы развития почти всего, что им нужно, и их намерение состоит в том, чтобы быть полностью самодостаточными в будущем", – сказал Колби Бадхвар, независимый аналитик по безопасности. Однако, по его словам, сейчас Украина все еще почти полностью полагается на союзников в плане перехватчиков.

Ракеты Patriot для Украины

Напомним, США до сих пор обсуждают с Киевом возможность передачи технологий производства ракет-перехватчиков для комплекса Patriot. Продолжаются переговоры с производителями о предоставлении лицензий.

По словам неназванного украинского чиновника, американская компания Lockheed Martin, которая владеет технологией ракет и является их основным производителем, уже дала согласие на передачу Украине лицензии.

В настоящее время лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot за пределами США имеют только Япония и Германия.

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