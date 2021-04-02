У Зеленского выступили против введения общенационального «жесткого» карантина.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что локальные локдауны эффективны и позволяют «не остановиться всей стране в целом».

Читайте такжеПо примеру Киева: в Одессе заговорили о введении локдаунаКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

В ответ на вопрос, планируют ли в Украине вводить общенациональный локдаун из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19, Тимошенко сказал: «Что касается локдаунов - мы идем местными локдаунами, отдельными территориями, отдельными областями. Это помогает не остановиться всей стране в целом. Есть «красные зоны» в некоторых областях, но это не значит, что в Харьковской или в другой области, где еще желтая или оранжевая зона, надо вводить локдаун».

Тимошенко в качестве примера привел эпидемическую ситуацию в Ивано-Франковской области, которая находилась месяц в красной зоне эпидопасности и уже из нее выходит, «а так мы бы ввели локдаун по всей стране и держали страну».

«Все-таки региональные локдауны работают», - резюмировал он.

Коронавирус и локдаун в Украине

В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных случаев зарегистрировано 33 тыс. 679.

В Киеве с 5 по 16 апреля ужесточают карантин - общественный транспорт будет доступен только по спецпропускам. При этом столичные власти не исключают, что локдаун в столице может быть продлен и после 16 апреля.

Сообщалось, что власти рассматривают возможность усиления карантинных ограничений на национальном уровне. Однако вводить комендантский час пока не планируют.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров