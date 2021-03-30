В областном центре и еще четырех городах Полтавской области из-за роста количества больных на коронавирус с 3 апреля ужесточают карантин.

На территории Полтавской, Горишнеплавневской, Миргородской, Лубенской и Гадячской городских территориальных громад с 3 апреля усилят карантин.

Читайте такжеКабмин не рассматривает введение локдауна на всей территории страны - НемчиновКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

По словам председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, на указанных территориях растет количество больных коронавирусом.

«Мы понимаем, что у вас «красный» уровень. Вся область пока что не подпадает под «красную» зону, но ваши территории уже в ней», - пояснил он.

По словам председателя ОГА, согласно решению комиссии, с 3 по 17 апреля на указанных территориях будет запрещена работа баров, ресторанов, кафе, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и на вынос.

Также будут закрыты торгово-развлекательные центры, непродовольственные рынки, учреждения культуры, запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий.

Согласно решению, посещение учебных заведений разрешается студентам 6-го курса и интернам, которые получают образование по медицинскому направлению и задействованы в преодолении последствий распространения COVID-19, а также воспитанникам детских садов, учащимся 1-4 классов.

К тому же запрещен прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Булашев