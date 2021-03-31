Киевлян предупредили об ужесточении карантинных ограничений.

С 5 апреля в Киеве проезд в метро будет возможен только по специальным пропускам.

Читайте такжеКиев вводит локдаун с 5 апреляОб этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко.

«Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - работать будет по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры», - сообщил мэр.

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В рамках усиления карантина в Киеве:

с 5 апреля закрываются садики и школы,

с 1 апреля прекращают работать ярмарки,

с 20 марта заведения общественного питания работают исключительно на доставку или вынос.

Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля

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Автор: Катерина Шварц