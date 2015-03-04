Резкое подорожание газа и тепла поставит на грань выживания 4 миллиона украинцев

С 1 апреля тепло и газ для населения значительно подорожают, говорится в сюжете ТСН.

Вместо нынешних менее чем двух гривен минимальный тариф газа составит 3,6 грн за один кубометр.

Правда, действовать он будет только в пределах 200 кубометров в месяц, при наличии счетчика и в отопительный сезон - с октября по апрель.

А вот летом и без счетчиков всем придется платить более 7 гривен за куб.

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Чиновники уже подсчитали, что подорожание, которого требовал МВФ, составит в среднем 280% за год.

Кроме этого, подорожает и тепло. С 1 апреля цена на отопление вырастет на 72% до 537 гривен за гигакалорию.

При этом чиновники сами признают: теперь, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, оформлять субсидии придется почти 4 млн семей.