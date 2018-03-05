"Беременная Светлана Лобода": Басков подтвердил, что Лобода ждет ребенка - СМИ

Светлана Лобода пока никак не прокомментировала слухи о своем "положении".

В СМИ появилась информация о беременности украинской певицы Светланы Лободы. Артистка пока не подтвердила эту информацию, но её секрет выдал Николай Басков, объявивший со сцены, что сейчас перед зрителями появится «беременная Светлана Лобода».

Об этом пишут российские СМИ.

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Даже после этого Лобода не прокомментировала слухи о своем «положении». Поклонники заметили, что во время исполнения песни «Парень» певица передвигалась по сцене с большой осторожностью, не делая резких движений, а также рассмотрели выглядывающий из-под блузки во время танцевальных движений Светланы живот.

За кулисами новость комментировать отказывались, а в кулуарах говорили, что сама певица не сильно рада обнародованию данной информации, так как планировала рожать без привлечения внимания, оперативно восстановиться и продолжить концертную деятельность уже в конце июня, пишут росСМИ.

Отметим, что в последнее время певица предпочитает носить просторные наряды, не привлекающие внимание к ее животу.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что певица Светлана Лобода станет мамой во второй раз — сейчас она находится на седьмом месяце беременности. В отцом будущего малыша якобы является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.