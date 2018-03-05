"Беременная Светлана Лобода": Басков подтвердил, что Лобода ждет ребенка - СМИ

13:27, 05 марта 2018
Общество
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Певица информацию о своей беременности пока никак не комментирует / Instagram

Об этом пишут российские СМИ.

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Даже после этого Лобода не прокомментировала слухи о своем «положении». Поклонники заметили, что во время исполнения песни «Парень» певица передвигалась по сцене с большой осторожностью, не делая резких движений, а также рассмотрели выглядывающий из-под блузки во время танцевальных движений Светланы живот.

За кулисами новость комментировать отказывались, а в кулуарах говорили, что сама певица не сильно рада обнародованию данной информации, так как планировала рожать без привлечения внимания, оперативно восстановиться и продолжить концертную деятельность уже в конце июня, пишут росСМИ.

Отметим, что в последнее время певица предпочитает носить просторные наряды, не привлекающие внимание к ее животу.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что певица Светлана Лобода станет мамой во второй раз — сейчас она находится на седьмом месяце беременности. В отцом будущего малыша якобы является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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Теги: #Лобода ждет ребенка#Лобода беременна