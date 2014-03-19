СНБО: Кабмин должен подготовить вывод из Крыма украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

По словам Парубия, эти воинские части должны быть размещены временно на континентальной части Украины.

Также Кабмин должен проработать вопрос об эвакуации гражданского населения из АРК, которое не выразит желания оставаться на оккупированной территории.