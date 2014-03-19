СНБО: Кабмин должен подготовить вывод из Крыма украинских военных
19:41, 19 марта 2014Политика
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Кабинет министров Украины должен принять исчерпывающие меры для того, чтобы войска РФ покинули Крым, а также подготовить условия для передислокации воинских частей и подразделений украинских войск на оккупированной территории Крыма.
В СНБО решили подготовиться к выводу украинских военных из Крыма
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.
По словам Парубия, эти воинские части должны быть размещены временно на континентальной части Украины.
Также Кабмин должен проработать вопрос об эвакуации гражданского населения из АРК, которое не выразит желания оставаться на оккупированной территории.
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