Путин отдаст приказ войскам о наступлении на Украину в ближайшие две недели – Илларионов

Такое мнение в интервью Украинской службе «Голоса Америки» высказал бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов, передает Радио Свобода.

С его слов, Россия существенно и активно наращивала свои силы на востоке Украины и стягивала оружие наступательного характера. Несколько дней назад риторика Кремля неожиданно смягчилась. Бывший советник российского президента Андрей Илларионов предостерегает: радоваться рано - Путин просто взял тактическую паузу.

«Эта пауза может быть частично связана с результатами выборов в Конгресс США, но думаю все же в большей мере, с нынешним визитом Путина в Восточную Азию, а также форумами АТЭС и «Большой двадцатки». Очевидно, было принято решение, что во время встреч Путина с зарубежными лидерами, обострение ситуации в Украине и новые нападения со стороны России создадут неблагоприятный фон для переговоров. Если это правильная оценка, то значит: сразу после завершения этих переговоров, мы снова увидим рост напряжения, а возможно и то наступление, о котором говорили и украинские, и российские, и западные наблюдатели», - старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию института Катона (США) Андрей Илларионов.

Илларионов убежден: сейчас Владимир Путин оказался в тупике, ведь он не может постоянно удерживать российские войска на востоке Украины, не отдавая им ни приказа двигаться вперед, ни на выход из Украины.

«Он должен отдать один из этих приказов. И сделать это Путин должен в течение очень короткого срока: от нескольких дней до одной-двух недель», - предполагает Андрей Илларионов.

В свою очередь политолог Тарас Кузьо уверен - такое вторжение скорее всего может состояться весной. Воевать в снегах северный сосед вряд ли захочет.

Читайте такжеБритания: Россия остается угрозой всему миру. И она разрастается

«Если бы он сделал полномасштабное вторжение в Восточную Украину весной, он бы победил. Потому что тогда были бы только Вооруженные силы Украины, и не было бы батальонов с волонтерами. Делать это сегодня ему будет очень тяжело(...) но он не может мириться с тем, что произошло. И это главная проблема», - замечает научный сотрудник Центра политических и региональных исследований канадского института украинских студий - Тарас Кузьо.

И все же в Государственном департаменте США верят: конфликт еще таки удастся урегулировать мирным путем. Впрочем, о возможности предоставления оружия Украине, предложенную в законопроекте сенатора Роберта Менендеса, тоже комментируют очень осторожно.

«О законодательной инициативе (Роберта Менендеса - авт.) я не могу сказать вам, какие шансы у нее на то, что она будет принята. Вообще-то, за такие рассказы я могу быть уволен, но я хочу чтобы вы знали, что ключевые фигуры с Капитолийского холма сейчас дискутируют: как именно мы можем наиболее плодотворно помочь Украине покончить с этим кризисом», - делится заместитель помощника госсекретаря США Эрик Рубин.