Погода на завтра: почти по всей Украине дожди с грозами одновременно с жарой до +32

В Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение на 22 июля и предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Почти по всей Украине 22 июля ожидаются грозы / Фото УНИАН

В понедельник, 22 июля 2019 года, почти по всей Украине ожидаются дожди с грозами, однако все равно будет очень жарко.

Как свидетельствуют данные Гидрометцентра, на всей территории Украины, кроме Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, 22 июля ожидаются дожди с грозами.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

При этом на западе страны температура составит ночью от +13 до +16 градусов, днем от +24 до +29.

На востоке столбики термометров днем поднимутся местами до +31, ночью температура воздуха ожидается от +14 до +17 градусов по Цельсию.

На севере ночью температура составит от +13 до +18, днем от +25 до +28.

На юге ночная температура будет колебаться от +16 до +20 градусов, днем столбики термометров могут подняться до +32 градусов.

В центре Украины температура ночью ожидается от +15 до +17 градусов, днем от +26 до +30.

Прогноз погоды на 22 июля 2019 года / Скриншот

В то же время в Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение на 22 июля. Кроме того, 21-22 июля в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

При этом спасатели предупреждают о подъеме уровней воды на водоемах трех западных областей.

«Во второй половине 21 и 22 июля в результате осадков на реках Закарпатья и реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без угрозы негативных последствий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках возможны резкие подъемы уровней воды, формирование местного склонного стока и локальных селевых потоков.

Раньше Погода.УНИАН рассказывал, какая погода ожидается в августе и сентябре.