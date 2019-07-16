Жаркий август и заморозки в сентябре: появился прогноз погоды до конца лета - начала осени в Украине
При этом в конце августа возможно понижение температуры воздуха до 24-26 градусов.
Вторая половина июля, а также август в этом году в Украине ожидаются жаркими и без осадков с похолоданием в конце августа.
Такой прогноз озвучила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.
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"В целом можно сказать, по всей территории Украины следует ожидать жаркий, знойный и сухой август. В конце августа должен быть заток холода, и в конце сентября - резкое похолодание вплоть до заморозков", - сказала она.
Мартазинова отметила, что в конце июля, приблизительно с двадцатых чисел, в большинстве областей Украины ожидается повышение температуры воздуха. В августе температура в отдельные дни может доходить до 30 градусов.
По словам эксперта, в конце августа также следует ожидать понижения температуры воздуха до 24-26 градусов, которая будет сохраняться на протяжении всего сентября. При этом температурный режим может быть неустойчивым.
"То есть в конце месяца (сентября – УНИАН) может быть похолодание, возможно даже до заморозков", - подчеркнула Мартазинова.
Она добавила, что в Киевской области осадки могут продолжаться до двадцатых чисел, после чего температура быстро повысится. Август и сентябрь ожидаются сухими и теплыми с небольшим количеством осадков в отдельные дни.
Как сообщал УНИАН, по данным Гидрометцентра, средняя месячная температура в июле 2019 года ожидается на уровне 20-24,5 градусов, что на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений.
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