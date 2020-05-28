Вкуснейший запеченный карп: как приготовить нежную и сочную рыбу в духовке

Это блюдо прекрасное на вкус, полезное и очень просто готовится.

Запеченный в духовке карп – это очень вкусное и полезное блюдо из доступной рыбы. Его мясо очень сочное и нежное.

Готовить эту рыбу можно в сметане, с лимоном, луком, зеленью или овощами. К тому же запекать карпа легко и быстро. Особенно это понравится занятым людям и тем, кто любит вкусно поесть и не хочет тратить много времени на приготовление пищи.

Запеченный карп: простой рецепт

Карп – 2 шт.

Сметана – 4 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Желток – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика (по вкусу)

Мед – 0,5 ч.л.

Сок лимона – по вкусу

Зелень укропа и петрушки – 1 пучок

Соль – по вкусу

Перец молотый (по желанию) – по вкусу

Почистить, вымыть, обсушить карпа. Смешать чеснок (пару зубчиков), выдавленный через пресс, соль и сок лимона. Натереть рыбу приготовленной чесночной смесью.

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Изнутри карпов обильно полить соком лимона. Вложить внутрь рыбы нарезанную зелень.

Перемешать сметану с майонезом, натертым чесноком (1-2 зубчика), желтком, медом и солью. Можно добавить перец.

Уложить карпов на противень и обмазать сметанной смесью. Вокруг карпов можно разложить рулетики с цукини.

Запекать карпа в духовке 40 минут при 200°C.

Фаршированный запеченный карп

Карп – 1,5 кг

Лук-порей (или репчатый лук) – 1 шт.

Шампиньоны – 200 г

Помидоры – 1 шт.

Петрушка – 1 г

Растительное масло – 2 ст.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Очистить карпа от чешуи. Удалить жабры и внутренности, промыть. Подождать пока он немного обсохнет и сбрызнуть лимонным соком.

Пока он пропитывается, приготовить начинку. Порезать лук-порей кольцами (если нет, то подойдут просто небольшие луковицы).

Шампиньоны нарезать ломтиками. И вместе с луком пассеровать на сковородке в течение 8 минут. Посолить, заправить черным перцем по вкусу. Затем немного остудить начинку.

Карпа натереть солью и молотым перцем, наполнить начинкой. Брюшко закрепить зубочистками. Выложить фаршированного карпа в смазанную маслом форму, а сверху выложить нарезанный кружочками помидор и зелень.

Духовку разогреть примерно до 170°C и запекать карпа около 50 минут. Когда рыба будет готова, выложить ее на блюдо и украсить зеленью.

Карп в сметане с овощами

Карп – 1 шт. (массой 1-1,5 кг)

Лук – 1-2 шт. (150 г)

Морковь – 1 шт.

Сметана – 250 г

Укроп – 1 пучок небольшой

Чеснок – 1 зуб.

Приправы с розмарином

Масло сливочное или растительное

Картофель – 3 шт.

Соль – по вкусу

Почистить карпа от чешуи, удалить жабры и плавники.

Посолить тушку, посыпать приправами с розмарином, смесью перцев. Оставить на 30 минут.

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Потушить на сливочном масле до мягкости лук репчатый и морковь.

Отварить до полуготовности картофель, остудить, порезать на кружочки толщиной 0,5 см.

Начинить карпа смесью лука и моркови, нарезанным укропом и измельченным чесноком.

На фольгу выложить подушку из картофеля, сверху уложить карпа, обмазать сметаной, сверху положить оставшийся картофель и укроп.

Завернуть карпа в фольгу. Запекать его в духовке 50 минут при температуре 170°C. Затем развернуть и дать подрумяниться 5-10 минут, может больше, зависит от духовки.

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