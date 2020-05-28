Вкуснейший запеченный карп: как приготовить нежную и сочную рыбу в духовке
Запеченный в духовке карп – это очень вкусное и полезное блюдо из доступной рыбы. Его мясо очень сочное и нежное.
Готовить эту рыбу можно в сметане, с лимоном, луком, зеленью или овощами. К тому же запекать карпа легко и быстро. Особенно это понравится занятым людям и тем, кто любит вкусно поесть и не хочет тратить много времени на приготовление пищи.
Запеченный карп: простой рецепт
- Карп – 2 шт.
- Сметана – 4 ст. л.
- Майонез – 1 ст. л.
- Желток – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зубчика (по вкусу)
- Мед – 0,5 ч.л.
- Сок лимона – по вкусу
- Зелень укропа и петрушки – 1 пучок
- Соль – по вкусу
- Перец молотый (по желанию) – по вкусу
Почистить, вымыть, обсушить карпа. Смешать чеснок (пару зубчиков), выдавленный через пресс, соль и сок лимона. Натереть рыбу приготовленной чесночной смесью.
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Изнутри карпов обильно полить соком лимона. Вложить внутрь рыбы нарезанную зелень.
Перемешать сметану с майонезом, натертым чесноком (1-2 зубчика), желтком, медом и солью. Можно добавить перец.
Уложить карпов на противень и обмазать сметанной смесью. Вокруг карпов можно разложить рулетики с цукини.
Запекать карпа в духовке 40 минут при 200°C.
Фаршированный запеченный карп
- Карп – 1,5 кг
- Лук-порей (или репчатый лук) – 1 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Помидоры – 1 шт.
- Петрушка – 1 г
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Очистить карпа от чешуи. Удалить жабры и внутренности, промыть. Подождать пока он немного обсохнет и сбрызнуть лимонным соком.
Пока он пропитывается, приготовить начинку. Порезать лук-порей кольцами (если нет, то подойдут просто небольшие луковицы).
Шампиньоны нарезать ломтиками. И вместе с луком пассеровать на сковородке в течение 8 минут. Посолить, заправить черным перцем по вкусу. Затем немного остудить начинку.
Карпа натереть солью и молотым перцем, наполнить начинкой. Брюшко закрепить зубочистками. Выложить фаршированного карпа в смазанную маслом форму, а сверху выложить нарезанный кружочками помидор и зелень.
Духовку разогреть примерно до 170°C и запекать карпа около 50 минут. Когда рыба будет готова, выложить ее на блюдо и украсить зеленью.
Карп в сметане с овощами
- Карп – 1 шт. (массой 1-1,5 кг)
- Лук – 1-2 шт. (150 г)
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 250 г
- Укроп – 1 пучок небольшой
- Чеснок – 1 зуб.
- Приправы с розмарином
- Масло сливочное или растительное
- Картофель – 3 шт.
- Соль – по вкусу
Почистить карпа от чешуи, удалить жабры и плавники.
Посолить тушку, посыпать приправами с розмарином, смесью перцев. Оставить на 30 минут.
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Потушить на сливочном масле до мягкости лук репчатый и морковь.
Отварить до полуготовности картофель, остудить, порезать на кружочки толщиной 0,5 см.
Начинить карпа смесью лука и моркови, нарезанным укропом и измельченным чесноком.
На фольгу выложить подушку из картофеля, сверху уложить карпа, обмазать сметаной, сверху положить оставшийся картофель и укроп.
Завернуть карпа в фольгу. Запекать его в духовке 50 минут при температуре 170°C. Затем развернуть и дать подрумяниться 5-10 минут, может больше, зависит от духовки.
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