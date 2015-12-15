Более тысячи пастухов ворвались в парламент Румынии

Более тысячи пастухов прорвали кордоны полиции и ворвались на территорию Румынского парламента. Они протестуют против закона, ограничивающего количество пастушьих собак и возможности выпасать овец с декабря по апрель.

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Полиция применила против митингующих слезоточивый газ, сообщает АР.

Отмечается, что многие из пастухов были одеты в длинные овечьи тулупы и дули в горны. Около 4000 человек прибыли на акцию в Бухарест из отдаленных районов страны.

"Мы не сможем жить без наших пастушьих собак. Кто будет защищать овец от диких животных? Мы требуем, чтобы нам вернули наши права", – заявил один из участников протеста.

Закон, который вызвал негодование фермеров, гласит, что на равнине пастух сможет использовать для охраны стада одну собаку, а в горной местности – три. Остальные овчарки должны быть уничтожены.

Его сторонники утверждают, что такое ограничение позволит уберечь животных, на которых много охотятся в этой стране, в частности оленей и кабанов, от собак.

Отметим, что овцеводство - один из важнейших элементов заработка крестьян в сельских районах Румынии.