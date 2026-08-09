История о том, что 'поляки не поставляют Украине МиГи', – неправда: посол разъяснил ситуацию

Украине нужна аппаратура для измерения состояния этих самолетов.

По поводу ситуации с передачей Украине польских самолетов МиГ-29 уже давно ведутся дискуссии. Польские чиновники сначала заявили, что была достигнута договоренность, затем сказали, что Украина отказалась делиться технологиями беспилотников. В то же время ситуация не столь проста, как кажется на первый взгляд, объяснил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии "Суспильному".

Прежде всего посол отметил, что Польша еще в 2021 году приняла решение о передаче четырех МиГ-29 украинской стороне в обмен на передачу части дронов. Это были самолеты, выведенные из эксплуатации, однако это не означает, что их должны были "разрезать на металлолом"

"Вывод из эксплуатации" означает, что самолеты сняли с регистрации и передали в Агентство военного имущества. И это Агентство военного имущества готовило их к передаче Украине. Вот это называется списанием из вооруженных сил в определенную организацию, которая их хранит, а затем передает или проводит с ними другие действия", – пояснил он.

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В то же время украинские эксперты, проводившие оценку самолетов, пришли к выводу, что для того, чтобы они летали в небе Украины, требуется очень существенная модернизация, на которую сейчас нет средств. Поэтому велась работа по поиску этих средств.

В то же время, отметил посол, существует технический вопрос.

"В Польше на вооружении находятся еще десять самолетов этого типа. Чтобы передать эти четыре, мы просим предоставить соответствующее оборудование, которое измеряет их состояние. Польская сторона заявляет, что не может передать эту аппаратуру, пока те десять самолетов еще находятся в эксплуатации, поскольку эта аппаратура им необходима", – пояснил он.

Поэтому в целом это целый комплекс проблем и вопросов, подчеркнул Боднар.

"Это непростая история, что "поляки не дают МиГи". Это неправда. И я призываю как комментаторов, так и крупных экспертов по Польше не искажать факты, а обращаться к нам, и мы официально разъясним, в чем суть проблемы", – добавил он.

Также есть договоренность, что Украина готова рассмотреть решение о передаче Польше дронов в обмен на самолеты, как только будет завершена оценка и определена реальность проведения этого обмена или этой передачи.

"Потому что мы также заинтересованы в том, чтобы Польша была сильной в оборонном плане… Если, не дай Бог, что-то случится с Польшей, зачем тогда поставлять вооружение в Украину? Это первый вопрос. Куда денутся граждане Украины, как они уедут за границу"… Здесь нужно просчитывать риски и понимать, что Польша сегодня – это критически важный стратегический партнер. И мы здесь взаимозависимы, ведь украинские технологии и опыт могут существенно увеличить оборонный потенциал Польши. А польская логистика и некоторые другие вещи крайне важны для того, чтобы Украина могла успешно продолжать борьбу против российского агрессора", – добавил он.

Польские МиГи для Украины – что известно

Ранее УНИАН сообщал, что глава Министерства обороны Польши Косиняк-Камыш пояснил, что Украина не получит обещанные МиГ-29, поскольку Варшава не получила от Киева дроны.

Делегация Украины после осмотра польских истребителей МиГ-29 пришла к выводу, что их техническое состояние настолько плохое, что они примут их при условии, что Польша модернизирует эти самолеты за свой счет.

В ответ на это в Министерстве обороны Польши заявили, что в Европе существует большой интерес к истребителям МиГ-29, от покупки которых отказалась украинская сторона.

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