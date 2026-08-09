Цель России №1: The Times рассказал, как работает украинский отряд 'глубоких ударов' по РФ

Глубокие удары дронами вглубь России стали важнейшим оружием Украины.

Глубокие удары Украины по России стали важнейшим оружием в арсенале Киева. Имея меньше доступных солдат, чем Россия, Украина была вынуждена быстро адаптироваться. Хотя дальнобойные атаки применяются в войне с 2023 года, в прошедшем году они использовались все активнее – и становились все более жизненно важными.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских союзников и союзников по НАТО к большей поддержке. Недавно он заявил, что расширит кампанию глубоких ударов, дав явные указания уничтожать стартовые площадки в России, пишет The Times.

"Эти дроны теперь являются как наступательным, так и оборонительным оружием", – заявил 32-летний сержант с позывным "Ник" в ходе одной из таких операций глубоких ударов, за которой наблюдал военный корреспондент Доминик Хаушильд. Если они могут поражать ракетные пусковые установки в России, они могут остановить оружие ещё до того, как понадобятся перехватчики.

Видео дня

Командир подразделения, 36-летний лейтенант с позывным "Кот", оглядел свою небольшую команду примерно из дюжины человек. Хотя погода была идеальной для ночного запуска – яркое, ясное небо с легким ветерком, чтобы поднять дрон, – у Кота было о чем подумать. Российские ракеты уничтожили несколько команд дальнобойных дронов в других подразделениях после того, как их позиции были раскрыты разведывательными дронами или технологиями вроде подмены сигнала мобильного телефона, пишет СМИ.

Успех глубоких ударов по России

Недавние удары по аннексированному полуострову, который был захвачен оккупантами в 2014 году, были настолько эффективны, что веерные отключения электричества стали для жителей обычным делом. В прошлом месяце региональная администрация была вынуждена приостановить продажу бензина всем, кроме экстренных служб.

Силы беспилотных систем Украины – род войск, созданный в 2024 году, чтобы сосредоточиться исключительно на войне дронов, состоят из 13 отдельных боевых подразделений, одним из которых является 413-й полк под названием "Рейд".

Но глубокие удары – это междисциплинарное усилие, в котором также участвуют армия, СБУ, Служба безопасности Украины, и ГУР. "Одни подразделения создают основную атаку, а некоторые выступают приманкой, но ни одна часть не важнее другой", – заявил один из командиров полка с позывным "Шульц".

Хотя Шульц гордится тем, чего добились он и его команда, он признает, что этого всё ещё недостаточно. "Глубокие удары существенно изменили ситуацию в военном отношении, но тем временем мы проигрываем баллистическую битву, – заявил он. – Нам нужно больше средств ПВО, и нам нужен доступ к спутникам Starlink над обычной российской территорией". Starlink, принадлежащий SpaceX Илона Маска, блокирует доступ в интернет за пределами украинской и оккупированной территории, говорится в материале.

Другие новости об ударах по России

Ранее УНИАН сообщал, что в Геленджике уничтожена позиция С-400, из которой 8 августа били по Украине. Также была уничтожена ЗРК "ТОР", и многое другое в эту ночь.

Кроме того, мы также рассказывали про то, что дроны поразили склад Wildberries в Екатеринбурге за 2000 км от границы. Позже в сети появились видео, на котором предположительно дрон "Лютый" атакует склад Wildberries.

Вас также могут заинтересовать новости: