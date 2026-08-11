На Урале и в Хабаровском крае загорелись два крупных НПЗ

Один из НПЗ находится в 1500 км от Украины.

В ночь на 11 августа на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), расположенном в Хабаровском крае РФ и принадлежащем "Роснефти", вспыхнул пожар.

Как сообщил Telegram-канал РASTRA, пожар на территории завода в Комсомольске-на-Амуре заметили в 11:00 по местному времени. Причина возгорания пока неизвестна. При этом мониторинговый канал Supernova+ писал, что НПЗ в Хабаровском крае подвергся атаке украинских дронов.

Этот НПЗ является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на российском Дальнем Востоке, его проектная мощность составляет 8,5 млн тонн нефти в год.

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Кроме того, в Орске Оренбургской области, который находится в 1500 км от Украины, также вспыхнул сильный пожар на местном НПЗ.

По данным OSINT-каналов, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез". Там после взрывов разразился сильный пожар.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город атаковали более 200 дронов. "В период с 20:30 10.08.2026 до 8:30 11.08.2026 в сторону Московского региона летели 237 БПЛА", – написал он в Telegram-канале.

По его словам, большинство беспилотников, конечно, было сбито "на дальних подступах", а 13 дронов было уничтожено при подлете к Москве.

Удары по российскому НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 августа беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ является одним из крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих комплексов РФ.

А в ночь на 14 июля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефтехим Салават" в городе Салават (Башкортостан). Этот завод расположен примерно в 1400 км от украинско-российской границы.

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