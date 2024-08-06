Благодаря Киевстар и 'Повернись живим' уже разминировано более 17 тысяч гектаров на Херсонщине

В рамках благотворительной инициативы "Нам здесь жить" в июле 2023 года 808-я отдельная бригада Командования Сил поддержки ВСУ получила 6 новых полноприводных пикапов, а также самое необходимое для разминирования оборудование.

В рамках совместного проекта по гуманитарному разминированию страны Киевстар и фонда "Повернись живим" в начале 2024 года было аккумулировано 180 миллионов гривень. С помощью собранных средств оборудованием было обеспечено 146 саперных групп. В частности, только бойцы 808-й отдельной бригады поддержки, которые первыми получили помощь, в течение года обнаружили и уничтожили около 2 000 взрывоопасных предметов на Херсонщине: от гранат и артиллерийских снарядов, до авиационных ракет, мин и ракет РСЗО.

В рамках благотворительной инициативы "Нам здесь жить" в июле 2023 года 808-я отдельная бригада Командования Сил поддержки ВСУ получила 6 новых полноприводных пикапов, а также самое необходимое для разминирования оборудование - от щупов и металлоискателей до дронов, раций, взрывозащитных костюмов. Осенью 2023 года бригада получила еще шесть автомобилей и комплектов имущества. В общем, силами бригады с использованием полученного оборудования и техники было разминировано уже более 17 000 гектаров земли в Херсонской области.

"Мы рады, что снаряжение и оборудование, которое мы закупили для саперов, продолжает работать и помогает эффективно и безопасно разминировать украинские территории, спасая жизни военных и гражданских. Прилагая совместные усилия, вместе с государством и нашими партнерами, мы делаем все возможное, чтобы люди возвращались домой. Результаты проекта демонстрируют, что важно и в дальнейшем системно поддерживать саперные группы, поэтому вскоре Киевстар запускает новый сбор для более быстрого и безопасного разминирования нашей страны, ведь нам здесь жить", - комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар .

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Кроме этого, саперные группы, которые были обеспечены в рамках проекта, успешно применяли транспорт и оборудование на Донецком и Запорожском направлениях фронта: проводили инженерную разведку, делали безопасные проходы для людей и техники, в том числе и во время штурмов. Уже через месяц, после получения бригадой первой партии пикапов и оборудования, новое автомобиль спасл жизнь сапера - вражеский снайпер тяжело ранил бойца в Запорожье, а собратья смогли быстро эвакуировать его.

"Мы живем и хотим жить здесь. Мы должны очистить каждый метр нашей земли для обеспечения мирной жизни", - говорит Владимир, командир одной из групп .

Напомним, с мая 2023 г. продолжался сбор на обеспечение транспортом и оборудованием для разминирования 146 инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ. Общая сумма помощи от Киевстар на нужды саперов уже составила 31,5 млн грн, еще 30 млн грн перечислили абоненты оператора, которые подключили Суперсилу Помощь ВСУ. Фандрейзинговая кампания объединила неравнодушных украинцев, иностранных партнеров, абонентов и сотрудников компании, представителей бизнеса и культуры.

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" продолжает аккумулировать средства на обеспечение войска инженерным оборудованием. Поддержать деятельность фонда можно, задонатив на его счет.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 г. обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые технологии связи и в ближайшие пятьлет планирует инвестировать в это направление 1 млрд долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, местных общин, а также на благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар - международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.