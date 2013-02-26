Главное за день: обзор топ-новостей

Подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

СМИ: Россия и США нашли выход из тупика в переговорах по ПРО

РФ и США нашли способ сдвинуть переговоры по противоракетной обороне с мертвой точки.

Нафтогаз в 2013 году планирует закупить 18-20 млрд кубов российского газа

Мы их ("Газпром") предупредили, что будем меньше брать. А вот как получится - увидим ", - сказал заместитель председателя правления НАК" Нафтогаз Украины "Вадим Чупрун.

В Крыму расстреляли мэра Симеиза

Неизвестные расстреляли мэра крымского поселка Симеиз Кирилла Костенко. Коллега убитого мэра председатель фракции ПР в Симеизского поселковом совете Сергей Ефанов не исключает, что его коллега мог быть замешан в каких-то бизнес-делах. Следственные органы связывают причину убийства мэра крымского города Симеиза Кирилла Костенко с его профессиональной деятельностью и земельными вопросами.

СМИ: Фюле передал Азарову 11 требований от Евросоюза (документ)

Накануне саммита Украина-ЕС Киев посещал еврокомиссар Штефан Фюле, который передал 11 пунктов, необходимых для принятия Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Газовый реверс: Украина импортирует 7 млрд кубов газа из Венгрии и Словакии

Украина планирует в 2013 году заключить контракт с Венгрией и Словакией на поставку 7 млрд куб. газа в год.

МИД Германии: Без Украины европейский проект будет незавершенным

Без Украины европейский проект будет незавершенным, считает министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.

В Киевской области митингуют перевозчики: они объявили бойкот чиновникам

По жалобе автоперевозчиков прокуратура Киевской области сегодня начала проверку

Язев: РФ интересует участие в управлении украинской ГТС или передача ее Газпрому

Россию не устроит трехсторонний консорциум по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) с участием Украины, Евросоюза и России.

Янукович даст итоговую пресс-конференцию в пятницу

1 марта состоится Итоговая пресс-конференция Президента Украины.

У Азарова говорят, что биометрические паспорта, возможно, будут с 2016 года

Государственная миграционная служба Украины разработала проект постановления Кабинета министров, которое регламентирует порядок изготовления и выдачи биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.

Янукович тоже придет на Кабмин - будет прямая трансляция

Президент завтра примет участие в расширенном заседании Кабмина. Оппозиция тоже примет участие в заседании. А вот фракция «УДАР» не пойдет на завтрашнее заседание Кабмина.

Тимошенко сомневается, что из ее палаты забрали все камеры

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и ее защита сомневаются, что тюремщики демонтировали все видеокамеры, установленные для наблюдения за ней в больнице.

Только 18% украинцев почувствовали «покращення» - опрос

Только 18% украинцев считают, что за последние 3-4 года их жизнь стала лучше - опрос.