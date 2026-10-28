Режиссерский дебют Джеймса Макэвоя: вышел трейлер музыкальной комедии 'Калифорнийская афера' (видео)

В украинский прокат фильм выйдет уже 5 ноября 2026 года.

Вышел трейлер биографической музыкальной комедии "Калифорнийская афера" (California Schemin'), ставшей режиссерским дебютом известного шотландского актера Джеймса Макэвоя ("Транс", "Грязь", "Сплит", "Не говори со злом", франшиза "Люди Икс").

Основанная на невероятной реальной истории, картина рассказывает о двух начинающих шотландских рэперах Гэвине Бейне и Билли Бойде, которые придумывают дерзкую аферу, чтобы осуществить свою мечту – подписать контракт с музыкальным лейблом. Для этого они выдают себя за хип-хоп-исполнителей из Калифорнии. Но когда слава становится все ближе, а лжи – все больше, их дружба подвергается серьезному испытанию.

Главные роли в картине сыграли Сэмюэл Боттомли ("Закат", "Анемона"), Шеймас Маклин Росс (сериал "Чужестранка: Кровь моей крови"), Люси Холлидей (сериал "Заветы") и сам Джеймс Макэвой.

Видео дня

Мировая премьера фильма состоялась еще осенью 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто, где он получил положительные отзывы критиков.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 91% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет уже 5 ноября 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: