'Не думаю, что он изменит мнение': Стёре объяснил, зачем говорил по телефону с Путиным

Он не исключает, что часть сигналов европейцев не доходит до Путина, когда с ним общаются американцы.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в очередной раз оправдался за телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, заявив, что они с президентом Финляндии Александром Стуббом пытались донести позицию Европы. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы со Стуббом сосредоточились на том, что должно произойти, чтобы эта война не продолжалась бесконечно месяцами, пока гибнут люди, а найти решение становится все сложнее. Я не думаю, что он (Путин) изменит своё мнение, но у него есть возможность очень чётко услышать нашу позицию. Я опасаюсь, что часть этих сигналов не доходит до него, когда с ним общаются американцы", – сказал он.

Норвегия, по словам Стёре, стремится к мерам по деэскалации, в частности к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру, прекращению ударов по судам, экспортирующим украинское зерно, а также к проведению обмена военнопленными.

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Также у норвежского премьера спросили, возможен ли мир без территориальных уступок со стороны Украины. В своем ответе он отметил, что в настоящее время Россия контролирует почти 20% территории Украины.

"Украина никогда не подпишет соглашение, признающее, что она потеряла территорию, но могут ли они воспринимать нынешнюю линию фронта как реальность и как отправную точку – это уже другой вопрос. И главный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности могут быть для страны (Украины) после мирного соглашения? Путин признает, что это главный вопрос", – отметил он.

Беседа Стёре и Стубба с Путиным – что известно

Как сообщал УНИАН, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с Путиным.

В пресс-релизе на сайте президента Финляндии отмечается, что Украина была проинформирована о подготовке этого телефонного разговора. В частности, Стубб и Стёре инициировали разговор для обсуждения агрессивной войны России против Украины и дипломатических усилий по прекращению войны и продвижению мира и стабильности в Европе.

В то же время СМИ пишут, что другие лидеры континента раскритиковали Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре за то, что они "действовали самостоятельно", не достигнув европейского консенсуса

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