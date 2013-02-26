Янукович тоже придет на Кабмин - будет прямая трансляция

Завтра в 10:00 Президент Украины Виктор Януковича примет участие в расширенном заседании Кабинета министров (ул. Грушевского, 12/2).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, аккредитацию проводит Департамент информации и коммуникаций с общественностью КМУ по тел.: +380 (44) 256-67-11, 256-60-51, 256-63-68, 256-64-16.

Заседание Кабинета министров будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

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Как сообщает Правительственный портал, на заседание также приглашены руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций.

Единственным вопросом повестки дня является рассмотрение проекта Государственной программы активизации развития экономики на 2013–2014 годы. Докладчик - премьер-министр Украины Николай Азаров.

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В Кабмине отметили, что в связи с большим количеством приглашенных на заседание правительства изменен формат работы средств массовой информации. Представители СМИ будут иметь возможность пообщаться с представителями органов исполнительной власти перед заседанием правительства в холле перед входом в Большой зал (7-й этаж) с 9.15 до 09.45. Вход холл для журналистов - до 9.15.

В зал проведения заседания правительства на время выступления В.Януковича и Н.Азарова в Большой зал приглашаются фото- и телеоператоры. Все остальные представители СМИ в это время будут иметь возможность находиться в пресс-центре и холле возле пресс-центра (6-й этаж) и следить за выступлениями с помощью прямой телетрансляции.