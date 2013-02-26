МИД Германии: Без Украины европейский проект будет незавершенным

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении отмечается, что в рамках официального визита в ФРГ министр иностранных дел Украины Леонид Кожара провел переговоры со своим немецким коллегой Г.Вестервелле.

Во время встречи, которая прошла в дружеской и конструктивной атмосфере, главное внимание было уделено вопросам европейской интеграции Украины, в частности - перспективе подписания Соглашения об ассоциации в рамках саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.

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Л.Кожара детально проинформировал немецкого коллегу об итогах саммита Украина-ЕС в Брюсселе и выразил надежду, что его результаты дадут новый импульс для активизации усилий как украинской, так и европейской сторонами с целью обеспечения подписания указанного документа. Г.Вестервелле подчеркнул заинтересованность Берлина в подписании Соглашения об ассоциации, отметив, что без Украины европейский проект будет незавершенным. Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на основе Соглашения об ассоциации Украина и ЕС будут сближаться политически, экономически и общественно.

Стороны констатировали взаимный интерес в углублении украинско-немецких двусторонних отношений, в т.ч. активизации политического диалога. Л.Кожара подчеркнул, что украинская сторона придает важное значение взаимодействию с Германией, что является определяющим для евроинтеграционного продвижения нашего государства, а также способствует решению вопросов европейской безопасности. Немецкий министр выразил надежду, что Украина последовательно будет продолжать курс всесторонних реформ и заверил о готовности ФРГ оказывать поддержку правительству Украины на этом пути. Оба министра подчеркнули важность осуществления дальнейших шагов с целью либерализации визового режима для граждан Украины.

Стороны отметили общность позиций в вопросах региональной политики. Г.Вестервелле приветствовал председательство Украины в ОБСЕ и подтвердил готовность Германии сотрудничать с нашей страной по вопросам повестки дня ОБСЕ, особо подчеркнув важность урегулирования Приднестровского конфликта.

Напомним, Л.Кожара находится в ФРГ с рабочим визитом 25-26 февраля.