У Азарова говорят, что биометрические паспорта, возможно, будут с 2016 года

Государственная миграционная служба Украины разработала проект постановления Кабинета министров, которое регламентирует порядок изготовления и выдачи биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Николай Ковальчук на пресс-конференции в Киеве.

“Мы подготовили постановление Кабмина, план введения до 2016 года - это при нормальном финансировании и принятии соответствующего законодательства”, - сообщил Н.Ковальчук.

По его словам, проект постановления уже прошел согласование в 10 из 15 служб. И Госмиграционная служба рассчитывает на утверждение этого документа до марта 2013 года.

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Н.Ковальчук также сообщил, что приблизительное финансирование плана внедрения биометрических паспортов до 2016 года составляет 800 млн. грн.

Он сообщил, что пока в биометрические паспорта для выезда граждан Украины за границу планируется вносить исключительно имеющуюся на второй странице паспорта информацию и фотографию владельца.

Вместе с тем он не исключил, что в будущем биометрический паспорт сможет содержать и дополнительную информацию, в частности, отпечатки пальцев.

Н.Ковальчук также заверил, что паспорт будет защищенным от попыток несанкционированного снятия информации. Однако отметил, что пока он не может назвать сумму, сколько будет стоить биометрический паспорт.

На пресс-конференции Н.Ковальчук продемонстрировал журналистам макет биометрического загранпаспорта для выезда за границу - визуально он не отличается от существующего, но на его последней странице находится скрытый микрочип.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус». Закон вступил в силу с 6 декабря 2012 г.

Паспорт будет содержать встроенный чип с биометрической информацией: фото человека, отпечатки пальцев и информация о гражданине, которая содержится в действующем паспорте. При желании в биометрический паспорт может быть включена дополнительная информация. В то же время информация биометрических паспортов вносится в Единый государственный демографический реестр - это электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки, использования информации о гражданине государства. Также, по закону, такая информация является конфиденциальной, а ее неразглашение гарантируется государством.

Введение в Украине биометрических паспортов обусловлено Планом действий по введению безвизового режима с ЕС, одобренным в ноябре 2010 года.