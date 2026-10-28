Нидерланды выделят Украине 1,2 млрд евро: на что их потратят, – Reuters

Часть помощи будет направлена на срочный ремонт украинской энергетической инфраструктуры.

Правительство Нидерландов объявило, что в течение следующих трех лет предоставит Украине 1,2 млрд евро (1,3 млрд долларов) невоенной помощи. Решение было принято за несколько часов до визита президента Украины Владимира Зеленского в Гаагу, пишет Reuters.

Правительство Нидерландов пообещало выделить 380 млн евро на помощь в восстановлении Украины в следующем году, а также примерно по 410 млн евро в 2028 и 2029 годах.

Часть средств будет направлена в фонды, которые поддерживают нидерландские компании и готовы инвестировать в восстановление Украины.

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Остальная часть помощи предназначена для срочного ремонта украинской энергетической инфраструктуры и поставки оборудования для украинской промышленности.

В агентстве отметили, что Зеленский прибудет в Нидерланды в среду днем. Он встретится с премьер-министром Робом Йеттеном и другими членами правительства, после чего посетит короля Виллема-Александра.

Финансовая помощь Украине – последние новости

По данным Welt, Венгрия, Чехия и Словакия не хотят гарантировать новый кредит ЕС для Украины. Они требуют освободить их от участия в его финансовом обеспечении. В немецких дипломатических кругах это требование подвергается резкой критике.

ЕС готовится убедить Канаду и Великобританию увеличить объем финансовой поддержки Украины.

Газета Financial Times писала, что Брюссель оказывает давление на партнеров из "Большой семерки", чтобы те выделили средства для Украины на следующий год, с целью компенсировать ожидаемое сокращение помощи со стороны стран, не входящих в ЕС.

Согласно прогнозу Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание, союзники Киева, не входящие в ЕС, на данный момент пообещали выделить на следующий год лишь 4 млрд евро, что меньше, чем 19 млрд евро в 2026 году.

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