Одна из мощнейших атомных субмарин России запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Подводная лодка проекта 955А запустила новую ракету Р-30 "Булава-30".

Российская стратегическая атомная подводная лодка "Генералисимус Суворов" проекта 955А "Борей-А" осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава". Об этом сообщила "Объединенная судостроительная корпорация".

"Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А" Тихоокеанского флота РФ в соответствии с планом боевой подготовки осуществил пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" на полигоне Чижа в Архангельской области", – отметила корпорация в своем Telegram-канале.

Ракету запустили из подводного положения в акватории Охотского моря. По данным российской стороны, боевые блоки в расчетное время "достигли заданного района полигона".

Подводный ракетный крейсер "Генералисимус Суворов" заложили на верфи ОСК "Севмаш" 26 декабря 2014 года. Он относится к модернизированной серии подводных лодок проекта "Борей-А" (955А).

Корабли проекта 955А являются самыми мощными стратегическими подводными лодками России. Они относятся к четвертому (последнему на сегодняшний день) поколению атомных подводных лодок.

Всего в составе ВМФ РФ находится 8 стратегических подводных крейсеров проектов 955 и 955А. Еще несколько ракетоносцев этого класса находятся на различных стадиях строительства и испытаний.

Запуск ракеты Р-30 – почему это важно

Р-30 "Булава-30" (3М30) имеет критическое значение для России, поскольку она является основой морского компонента ее стратегических ядерных сил. Это главное вооружение подводных лодок проекта 955/955А.

Россия уделяет приоритетное внимание поддержанию и обновлению ядерной триады (наземные шахты, стратегическая авиация и атомные подводные лодки). Р-30 заменяет устаревшие морские ракетные комплексы советских времен, ресурс которых быстро сокращается.

По данным из открытых источников, максимальная дальность ракеты составляет 9300 км. Стартовая масса – 36,8 тонн. Предполагается, что "Булава" может нести 6–10 боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100–150 кт каждый, которые могут маневрировать по рысканию и тангажу.

Российский флот – другие новости

Недавно на Амурском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) спустили на воду новый многоцелевой боевой корабль – корвет "Грозный", построенный по проекту 20380.

Он является пятым серийным корветом проекта 20380, который строят на Амурском судостроительном заводе по проекту, разработанному конструкторским бюро ОСК "Алмаз".

Еще ранее на мощностях Средне-Невского судостроительного завода спустили на воду новый морской тральщик "Семен Агафонов". Он стал 12-м кораблем большой серии тральщиков, в рамках которой планируется построить 24 корабля.

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