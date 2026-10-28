Зеленский пошел на уступки по гарантиям безопасности для России, - FT

Президент Украины признает, что Москва также может получить гарантии безопасности в рамках мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил предоставление России гарантий безопасности в рамках возможного мирного соглашения. Об этом пишет Financial Times.

"Зеленский впервые признал, что Россия может получить гарантии безопасности в рамках мирного соглашения. Это заявление знаменует собой значительный сдвиг в позиции Киева на фоне активизации дипломатических усилий США, направленных на возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией", - отмечает издание.

Так, президент отметил, что западные страны могли бы в будущем обсудить требования Москвы о гарантиях безопасности, однако подчеркнул, что в первую очередь должны быть удовлетворены потребности самой Украины в обеспечении собственной безопасности. Как напоминает издание, до сих пор Киев и его западные союзники отвергали требования России о предоставлении гарантий безопасности со стороны НАТО и о масштабном пересмотре архитектуры европейской безопасности, расценивая их как попытки Москвы восстановить свою сферу влияния и подорвать суверенитет соседних государств.

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"Сначала нам нужно решить вопрос с этой войной, и только потом искать ответы на те вопросы, которые поднимает Россия, исходя из ее собственных представлений и ожиданий в сфере безопасности", – заявил Зеленский журналистам.

При этом он подчеркнул, что в обсуждении послевоенного урегулирования и гарантий безопасности должна участвовать Европа: "Мы можем обсуждать концептуальные вопросы с россиянами при посредничестве американцев. Но если мы перейдем к формату гарантий безопасности и будет достигнута договоренность о том, что для этих гарантий потребуется участие Европы, то Европа должна быть вовлечена в такие дискуссии".

Как отмечает FT, изменение позиции Киева отражает растущую обеспокоенность украинского руководства сближением США и России.

Так, по данным издания, американские переговорщики обсуждают с Россией масштабные деловые сделки, пытаясь убедить Москву положить конец войне в Украине. В частности, речь идет о возможных совместных предприятиях между крупными нефтяными компаниями США и России, возобновлении использования российского воздушного пространства для транзитных и иных полетов американских авиакомпаний, а также о восстановлении сотрудничества в сфере производства и поставок титана. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, реализация этих договоренностей возможна только после окончания войны.

Опасения усилились после резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Киевом в октябре. Украинские чиновники жаловались на задержки в поставках критически важных зенитных ракет, приостановку обмена разведывательной информацией о приближающихся ракетных ударах и ограничения на работу спутниковой системы связи Starlink.

Хотя обмен разведывательной информацией и доступ к Starlink в конечном итоге были восстановлены, сбои усилили опасения в Киеве, что Вашингтон может полностью прекратить поддержку Украины.

США и Россия усиливают сотрудничество

По данным FT, США и Россия обсуждают возможность возвращения американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках более широких переговоров по прекращению войны в Украине.

Так, Белый дом и Кремль предположили, что после окончания войны совместное предприятие американских и российских нефтяных компаний может быть возобновлено у берегов Сахалина. Они также обсуждали возможность привлечения крупных американских компаний к плану возобновления продаж российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

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