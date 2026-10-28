Морская пехота ВСУ получит нового командующего: СМИ выяснили, кого назначат

Сухаревский имеет звание Героя Украины и Орден Богдана Хмельницкого III степени.

Новым командующим Морской пехотой Вооруженных сил Украины будет назначен Герой Украины, полковник Вадим Сухаревский. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Ukraine context, который связывают с главой Офиса президента Кириллом Будановым.

Там напомнили, что до этого Сухаревский был первым командующим Силами беспилотных систем (СБС).

"Он молодой командир, и на фоне многих представителей старого поколения военного руководства его назначение – точно не самый плохой вариант", – говорится в сообщении

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Вадим Сухаревский – что о нем известно

Как сообщал УНИАН, в 2022–2024 годах Вадим Сухаревский был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Она участвовала, в частности, в контрнаступлении в Херсонской области.

В феврале 2024 года Сухаревского назначили заместителем Главнокомандующего ВСУ по вопросам беспилотных систем. Уже в июне он стал первым командующим вновь созданными Силами беспилотных систем.

В июне 2025 года президент Владимир Зеленский освободил Сухаревского от должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ. Новым главой этого рода войск назначен Роберт Бровди (позывной "Мадяр").

Сухаревский известен как первый офицер ВСУ, который 13 апреля 2014 года открыл огонь по российским боевикам под Славянском. Он имеет звание Героя Украины и Орден Богдана Хмельницкого III степени.

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