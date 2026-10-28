От номинанта на 'Оскар': вышел трейлер фильма 'Пепел и карандаши' об украинских детях во время войны

Фильм выйдет в украинский прокат 3 декабря 2026 года.

Вышел украинский трейлер документального фильма "Пепел и карандаши" (Ash and Crayons), рассказывающего о судьбах восьми украинских детей, переживших российские атаки, ранения и депортацию.

Снял картину известный израильско-американский режиссер Евгений Афинеевский, номинированный на премию "Оскар" за документальный фильм "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" (2015).

Сочетая документальные кадры с анимацией украинских художников, его новый фильм дает голос детям, чьи истории свидетельствуют о последствиях войны для самых юных украинцев.

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Маленькие герои картины, несмотря на пережитые ужасы, продолжают мечтать, стремиться к своим целям и представлять себе собственное будущее. Их истории напоминают о том, что война лишает детей чувства безопасности и меняет их жизнь, но не отменяет их права на мечты, возможности и мирное будущее.

Фильм уже получил ряд международных наград. Среди них – награда за лучший полнометражный документальный фильм на Raindance Film Festival в Лондоне, специальная награда жюри в категории News & Documentaries и специальная награда AMADE на 64-м телевизионном фестивале в Монте-Карло, а также награда "Most Valuable Documentary of the Year" от Cinema for Peace Awards.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 3 декабря 2026 года.

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