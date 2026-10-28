В Кремле сделали неожиданное заявление о мирных переговорах в Абу-Даби

В МИД России заявили, что о переговорах в Абу-Даби пока говорить "преждевременно".

В Кремле внезапно изменили позицию относительно трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби и назвали разговоры о такой встрече "преждевременными". Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков.

Он не подтвердил, что трехсторонние переговоры о прекращении войны в Украине состоятся в Абу-Даби, хотя ранее уже обсуждала этот вариант как место их проведения.

"О переговорах в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Конечно, было предварительное понимание, что в ближайшее время состоится такой контакт, и Абу-Даби как место его проведения также упоминалось, – все это так. Но в целом мы пока находимся на этапе подготовки", – сказал представитель российского МИД.

Видео дня

В то же время об отмене переговоров Рябков не заявил, лишь отметил, что подготовка продолжается.

Он также заявил, что с администрацией Трампа ведется тесный и интенсивный диалог, и РФ рассчитывает на усилия США в достижении "устойчивого урегулирования в Украине с учетом причин конфликта".

В то же время, по его словам, Москва не питает иллюзий относительно того, что результат выборов в США приведет к улучшению вектора развития отношений с РФ.

Трехсторонние переговоры Украины, США и РФ – что известно

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между делегациями Украины, России и США предварительно запланированы на 4 ноября. По его словам, встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби.

В то же время в Украине пока не подтверждают эту информацию. Стороны до сих пор определяются с датой проведения и ждут подтверждения от американской делегации, которая выступает посредником в этих переговорах.

Вас также могут заинтересовать новости: