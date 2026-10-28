Евросоюз нашел замену России в вопросе поставок газа

ЕС окончательно принял решение прекратить импорт энергоресурсов из России.

Турция может заменить Россию в качестве поставщика газа для Европы, в Брюсселе уже звучат такие предложения. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, сообщает Demirören News Agency.

"Сейчас из Европы нам говорят: "Мы хотим покупать турецкий газ". Как известно, Европейский Союз не желает покупать российский газ. Решение по этому поводу уже принято", – отметил он в ходе 16-го Энергетического саммита в Стамбуле.

Турция наращивает собственную добычу газа на месторождениях в Черном море, открытых в 2020 году. В настоящее время за год там добывают столько газа, сколько ранее страна добывала за 50 лет.

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Особенно активно наращивает добычу государственная нефтегазовая компания Türkiye Petrolleri. Сейчас она добывает около 300 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

К 2028 году компания рассчитывает увеличить суточный объем производства почти вдвое – до 550–600 тыс. баррелей. В долгосрочной перспективе Турция стремится довести этот показатель до 1 млн баррелей в сутки.

Чтобы достичь этих целей, Турция стремится расширить географию своей деятельности за пределами страны. Анкара готовит сделки по приобретению новых энергетических активов и налаживанию партнерств с иностранными компаниями, в частности в Африке.

Евросоюз утвердил поэтапный отказ от российского газа: запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам вступит в силу с 1 января 2027 года, а трубопроводного – с 30 сентября того же года (с возможным исключением для некоторых стран до 1 ноября).

Поставки газа в Европу – другие новости

Недавно в федеральном правительстве Германии сообщили, что не рассматривают возможность возобновления работы российского газопровода "Северный поток-2". В Берлине подчеркнули, что считают политику РФ доказательством её ненадежности как поставщика энергоресурсов.

Обсуждение возобновления работы "Северного потока" активизировалось после появления ряда сообщений о переговорах между Вашингтоном и Кремлем. В октябре УНИАН писал, что представители высшего руководства США и России обсуждали возможность привлечения американского инвестора к проекту газопроводов.

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