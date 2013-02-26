СМИ: Россия и США нашли выход из тупика в переговорах по ПРО

Как стало известно, прорыв может обеспечить обмен между президентами двух стран политическими декларациями, смысл которых — зафиксировать стремление РФ и США сотрудничать в сфере ПРО и не использовать свои потенциалы друг против друга.

Обсуждение таких документов подтвердили дипломатические источники с обеих сторон. Реализация этих планов снимет ключевой раздражитель в отношениях Москвы и Вашингтона — по крайней мере, на время президентства Барака Обамы, сообщает Коммерсант.

Сегодняшняя встреча в Берлине главы МИД РФ Сергея Лаврова с новым госсекретарем США Джоном Керри, которая продлится около двух часов, может стать прорывной для зашедших в тупик российско-американских переговоров по ПРО. Выйти на компромисс в этом вопросе стороны не могут уже более двух лет, что отравляет отношения Москвы и Вашингтона во всех сферах.

В создавшейся ситуации выходом из тупика, по данным "Ъ", может стать обмен политическими декларациями на высшем уровне о принципах сотрудничества в сфере ПРО. Для подписания такого документа президенту Бараку Обаме необязательно запрашивать согласие Конгресса. В США есть форма международных соглашений, не требующая ратификации законодателями.

Речь идет о так называемых президентских исполнительных соглашениях: в 1937 году Верховный суд США постановил, что они имеют такую же силу, как и международные договоры, одобренные Сенатом.

Президенту РФ Владимиру Путину в этом случае надо будет лишь подписать меморандум о понимании, по содержанию аналогичный американскому тексту. Предполагается, что в обоих документах речь пойдет о стремлении сторон сотрудничать в сфере ПРО и не использовать свои потенциалы друг против друга. Также в них могут быть зафиксированы конкретные меры по укреплению доверия: механизмы взаимных уведомлений и обмена информацией, совместные учения и оценки угроз. То, что стороны начали обсуждать возможность выработки таких документов, подтвердили дипломатические источники с обеих сторон.

"Такое соглашение нужно и нам, и американцам,— пояснил замдиректора Института США и Канады РАН Виктор Кременюк.— Американцы понимают, что если будут создавать свою ПРО без нашего одобрения, то мы найдем способы им навредить, создав условия, при которых их система может быть во многом обесценена. С нашей стороны тоже есть понимание, что нужен компромисс".