Только 18% украинцев почувствовали «покращення» - опрос

Лишь 18% украинцев считают, что за последние 3-4 года их жизнь стала лучше.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 17 февраля 2013 года.

Согласно данным опроса, за последние 3-4 года для подавляющего большинства – 82% - граждан Украины жизнь в целом либо стала хуже (почти для 43%), либо ощутимо не изменилось (для 39%), и только для 18% жизнь стала лучше. Эти оценки распределяются статистически так же среди мужчин и женщин Украины, среди жителей городов и сел.

Несколько больше тех, для кого жизнь за последние 3-4 года стала лучше, среди жителей восточного (20%) и южного (23%) регионов; относительно меньше – среди жителей западного (14%) и центрального (16%) регионов Украины.

При этом в КМИС отмечают, что даже в южном и восточном регионах заметно больше (33% и 39%) тех, для кого жизнь была лучше 3-4 года назад; и больше всего таких – в центральном и западном регионах (48% и 51%).

Кроме того, опрос показал, что заметно больше тех, для кого жизнь за последние 3-4 года стала лучше, среди молодежи 18-29 лет (26%), а заметно меньше – в пределах 14-16% – среди всех старших людей, но и среди молодежи несколько больше (30%) тех, для кого жизнь была лучше 3-4 года назад; больше всего таких – в пределах 46-48% – среди людей в возрасте от 30 до 69 лет.

Несколько больше тех, для кого жизнь за последние 3-4 года стала лучше, среди людей с высшим образованием (23%); а гораздо меньше (12%) - среди людей с неполным средним образованием; но и среди людей с высшим образованием значительно больше (43%) тех, для кого жизнь была лучше 3-4 года назад; больше всего таких среди людей с полным и неполным средним образованием – 46 и 48%, соответственно.

Методом интервью были опрошены 2032 респондента, которые проживают во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и эффект-дизайном 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.