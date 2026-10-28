Рада приняла закон о 'дропах': как это изменит жизнь украинцев

Документ направлен против колл-центров и интернет-мошенничества.

Парламент Украины 270 голосами принял во втором чтении и в целом законопроект №16013, так называемый закон о "дропах". Закон призван защитить граждан и их средства от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно введения уголовной ответственности за незаконные операции с платежными инструментами и участие в так называемых "дроп-схемах".

В случае подписания документа президентом Владимиром Зеленским будет введена уголовная ответственность за передачу, получение, приобретение, хранение платежных инструментов, банковских карт, доступа к счетам или электронным кошелькам с целью их использования в преступных схемах (мошенничество, колл-центры, легализация средств и т. п.).

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В частности, предусмотрены следующие штрафы и наказания:

за базовое правонарушение – штраф от 5 100 до 17 000 грн;

за организацию или скупку платежных инструментов – штраф от 17 000 до 51 000 грн или ограничение свободы на срок до 2 лет;

за повторные действия или сговор группы лиц – ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет или более.

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В Украине довольно широко распространилась практика "дроппинга". "Дропами" называют физических лиц, которые за незначительную плату сдают свою карту в аренду, а другое лицо по своему усмотрению противозаконным образом использует эту карту. Обычно "дропами" становятся люди с низким уровнем дохода и информационной грамотности.

Для перевода денег со своей банковской карты на чужую некоторым украинцам необходимо пройти несколько уровней верификации, включая разговор с банковским сотрудником. Подобные проверки ждут тех граждан, с банковских карт которых осуществляются нехарактерные для них операции.

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