В Польше таинственно исчезла 16-летняя украинка: где ее видели в последний раз

В Польше разыскивают 16-летнюю гражданку Украины Владу Волошину, которая пропала 24 октября. Девушка вышла из дома в Червонаке Великопольского воеводства и до сих пор не вернулась. Связи с ней нет, сообщает In Poland.
По имеющейся информации, Влада Волошина покинула место проживания на улице Слонечной в Червонаке в субботу, 24 октября, около 16:00. С тех пор она не вернулась домой и не выходит на связь с родными.
По предположению полиции, девушка может находиться в Познани или Сважендзи.
Правоохранители сообщили следующие приметы Влады:
- рост – примерно 156 см;
- стройное телосложение;
- светлые волосы с мелированием;
- возможно, яркий макияж.
На момент исчезновения девушка была одета в синюю куртку, джинсы и коричневую спортивную обувь.
Полиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Влады Волошиной, обратиться в полицейский участок Червонака. Сообщить информацию можно по телефонам 516 878 940 или 112.
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