В Польше таинственно исчезла 16-летняя украинка: где ее видели в последний раз

Полиция предполагает, что девушка может находиться в Познани или Сваженджи, и просит всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом правоохранительным органам.

В Польше разыскивают 16-летнюю гражданку Украины Владу Волошину, которая пропала 24 октября. Девушка вышла из дома в Червонаке Великопольского воеводства и до сих пор не вернулась. Связи с ней нет, сообщает In Poland.

По имеющейся информации, Влада Волошина покинула место проживания на улице Слонечной в Червонаке в субботу, 24 октября, около 16:00. С тех пор она не вернулась домой и не выходит на связь с родными.

По предположению полиции, девушка может находиться в Познани или Сважендзи.

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Правоохранители сообщили следующие приметы Влады:

рост – примерно 156 см;

стройное телосложение;

светлые волосы с мелированием;

возможно, яркий макияж.

На момент исчезновения девушка была одета в синюю куртку, джинсы и коричневую спортивную обувь.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Влады Волошиной, обратиться в полицейский участок Червонака. Сообщить информацию можно по телефонам 516 878 940 или 112.

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