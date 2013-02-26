Коллега убитого мэра Симеиза: Это похоже на показательную казнь
13:58, 26 февраля 2013Общество
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Председатель фракции ПР в Симеизском поселковом совете Сергей Ефанов не отрицает, что его коллега мог быть замешан в каких-то бизнес-делах.
У коллег и близких убитого мэра был шок / Фото: Facebook
Об этом он рассказал газете "Сегодня".
"В голове не укладывается, не было никаких предпосылок для того, чтобы Кирилла убили, да еще и так. Больше это похоже на операцию спецслужб либо на показательную казнь, слишком уж все профессионально выполнено было".
По словам Ефанова, однопартийцы готовы помогать семье Костенко, которая осталась без кормильца: "Конечно, мы не останемся в стороне, тем более сейчас пройдет шок у всех близких, и настанет самое сложное время для его семьи".
Как сообщал УНИАН, сегодня неизвестные расстреляли мэра крымского поселка Симеиз Кирилла Костенко.
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