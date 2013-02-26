Коллега убитого мэра Симеиза: Это похоже на показательную казнь

Об этом он рассказал газете "Сегодня".

"В голове не укладывается, не было никаких предпосылок для того, чтобы Кирилла убили, да еще и так. Больше это похоже на операцию спецслужб либо на показательную казнь, слишком уж все профессионально выполнено было".

По словам Ефанова, однопартийцы готовы помогать семье Костенко, которая осталась без кормильца: "Конечно, мы не останемся в стороне, тем более сейчас пройдет шок у всех близких, и настанет самое сложное время для его семьи".

Как сообщал УНИАН, сегодня неизвестные расстреляли мэра крымского поселка Симеиз Кирилла Костенко.