К годовщине Революции Достоинства: вышел трейлер фильма 'Машина времени Майдан' (видео)

В украинский прокат документальный фильм выйдет 19 ноября 2026 года.

Вышел трейлер украинского документального фильма "Машина времени Майдан" (Time Machine Maidan) от кинообъединения "Вавилон'13", приуроченного к 13-й годовщине Революции Достоинства.

Новый фильм режиссеров Романа Любого и Владимира Тихого "Машина времени Майдан" создан на основе уникальных архивных кадров революции.

В ноябре 2013 года будущие участники кинообъединения "Вавилон'13" взяли в руки камеры и вышли снимать первые мирные протесты в центре Киева. За время Революции Достоинства они зафиксировали тысячи часов видеоматериалов, снимая события непосредственно изнутри. Спустя 13 лет эти кадры легли в основу фильма "Машина времени Майдан", который позволяет зрителям вернуться в прошлое, вновь оказаться среди участников революции и переосмыслить события, последствия которых мы ощущаем до сих пор.

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"Машина времени Майдан" сочетает эксклюзивные архивные материалы с современным кинематографическим языком и переносит зрителя в центр событий Революции Достоинства. Благодаря съемкам от первого лица и динамичному построению истории фильм создает эффект присутствия: зритель оказывается среди толпы, движется вместе с героями и наблюдает, как мирные протесты постепенно перерастают в революцию.

"Когда мы вышли с камерами на Майдан в ноябре 2013 года, никто из нас не знал, чем все закончится. Спустя 13 лет мы возвращаемся к этим кадрам, чтобы по-новому взглянуть на события, которые изменили Украину. Для нас было важно не только воссоздать атмосферу революции, но и осмыслить ее через опыт нового поколения – тех, кто был детьми во время Майдана, а сегодня защищает Украину. Одним из тех, кто должен был помочь нам рассказать эту историю, был поэт и военнослужащий Максим Кривцов. Мы начали вместе работать над текстами фильма, но, к сожалению, не успели завершить работу. После его гибели мы решили, что Максим все равно должен стать частью этой истории. Его стихи и личные записи о Майдане органично вплелись в сюжет и стали одним из способов переосмыслить революцию с точки зрения сегодняшнего дня", – рассказал режиссер фильма Владимир Тихий.

В июне 2026 года фильм "Машина времени Майдан" был представлен в международной конкурсной программе британского фестиваля Sheffield DocFest, где картина получила специальное упоминание жюри (Special Mention). Также фильм был представлен на международном фестивале WARM в Сараево. В августе фильм был представлен в Национальной конкурсной программе Одесского международного кинофестиваля.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 19 ноября 2026 года.

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