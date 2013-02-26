Кличко отказывается идти к Азарову

Представители фракции партии «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко» не собираются принимать участия в завтрашнем расширенном заседании Кабинета министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«УДАР» не хочет принимать участия в этом» - отметили в пресс-службе.

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На сайте партии отмечается, что она не будет принимать участия в заседании, потому что не соглашается с политикой правительства.

«Правительство Николая Азарова проигнорировало неоднократные требования “УДАРа” и других оппозиционных сил прийти в парламент и отчитаться о сделанном, а точнее о несделанном. И теперь, на завтрашнем заседании Кабмина правительственные чиновники собираются презентовать программу своей дальнейшей деятельности», - говорится в сообщении.

Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы, которую правительство решило презентовать завтра, является главным образом перечнем деклараций, а не планом конкретных действий, считают в партии.

«Более того, сам факт ее разработки в таком виде свидетельствует, что правительство Н.Азарова практически признает, что обещанные реформы были провалены и сейчас нужно начинать чуть ли не с нуля», - считают в партии.

Кроме того, «УДАР» требует от премьер-министра прийти в парламент и отчитаться о трех годах работы. В то же время, в партии отмечают, что правительство после открытого общественного обсуждения должно было бы выработать реальную программу развития экономики в интересах граждан, но оно в таком формате работать «не умеет и не хочет», поэтому заслуживает отставки «из-за провальных результатов работы».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 февраля, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сообщил, что завтра оппозиция намерена принять участие в расширенном заседании Кабинета министров Украины. «Мы объявляем то, что фракция и я как, руководитель фракции, завтра идем на расширенное заседание Кабинета министров со своим виденьем развития страны» - сказал А. Яценюк.

Он сообщил, что оппозиция будет требовать, чтобы правительство «не просто услышало, но и делало то, что оппозиция считает необходимым». «Оппозиция сегодня представляет половину страны» - подчеркнул А.Яценюк и добавил, что это касается как экономики, так и социальных аспектов.