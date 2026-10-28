Турция сделала жесткое предупреждение Украины и РФ об атаках в Черном море

Анкара также ожидает ответа от России и Украины по поводу предложения, направленного на прекращение атак.

Турция призвала Россию и Украину прекратить атаки на коммерческие суда в Черном море и предупредила, что оставляет за собой право принимать законные меры в случае ударов по кораблям под турецким флагом или принадлежащим турецким компаниям.

Об этом 28 октября заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер после встречи министров обороны и военных руководителей стран Черноморского региона в Софии, сообщает Reuters.

По словам Гюлера, Анкара с беспокойством следит за учащением атак на торговое судоходство.

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"Мы с беспокойством следим за интенсивными атаками на коммерческие суда в Чёрном море и призываем стороны действовать разумно, соблюдая принцип безопасности судоходства в открытом море", – заявил турецкий министр.

Он отметил, что 28 октября ещё одно торговое судно подверглось удару трёх беспилотников в пределах морской юрисдикции Болгарии. Министр отметил, что это был греческий контейнеровоз под флагом Либерии, который находился в экономической зоне Болгарии. Кто именно совершил атаку, пока неизвестно.

Гюлер также сообщил, что Анкара ожидает ответа от России и Украины на предложение, направленное на прекращение атак и обеспечение безопасной перевозки зерна из Черноморского региона.

"Мы также оставляем за собой право принять меры в связи с нападениями на суда под турецким флагом или суда, принадлежащие Турции, и очень внимательно следим за развитием событий... Необходимые предупреждения постоянно доводятся до обеих сторон, чтобы коммерческое судоходство не попадало в зону конфликта, а нападения на гражданские суда были немедленно прекращены", – добавил Гюлер.

Ситуация в Чёрном море – последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам судовладельцев и морских организаций, Черное море, являющееся очень важным коридором для поставок зерна и российской нефти, представляет больший риск для судов, чем Ближний Восток. По некоторым оценкам, количество атак в Черном море более чем в шесть раз превышает количество атак в Персидском заливе.

В компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации заявили, что в этом году в Чёрном море было атаковано более 570 судов, в результате чего погибли 40 моряков. Для сравнения: в Ормузском проливе было зарегистрировано 24 погибших.

Отмечается, что некоторые суда попали под перекрестный огонь во время обстрелов портов, тогда как другие стали целью преднамеренных атак. По информации Ambrey, в третьем квартале в среднем происходило более четырёх атак в день.

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