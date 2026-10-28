Ситуация критическая: 70-тысячный город без света уже пятые сутки после ударов РФ

Самое большее, что удаётся, – подключить больницу ночью.

Город Конотоп в Сумской области остался полностью без электроэнергии в результате ударов российских оккупантов, а запасы топлива для дизель-генераторов на критически важных объектах уже иссякают. Об этом в эфире "Апостроф ТВ" сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

"Я был непосредственно на объектах, подвергшихся вражескому удару – они фактически разрушены. Полностью разрушены – они вообще не подлежат восстановлению. Ситуация с электроэнергией у нас критическая. Максимум, что удается – где-то подключить ночью больницу. Возможно, где-то иногда немного работает водоканал. Все, остальная часть города – без света", – заявляет Семенихин.

По его словам, враг поразил энергообъекты, которые не были защищены от атак.

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"Прогнозов нет никаких. Потому что нет того оборудования, оно уничтожено. Многие зададут вопрос: а как же защита, которую должны были строить? Я вам скажу так: защита тех энергетических объектов, которые предстояло защитить, сработала, и всё в порядке. Но был удар по тем объектам, где облэнерго не предусматривало никакой защиты. Не знаю, почему и как так произошло. Мы фактически сейчас расходуем весь дизель, который был заложен ещё до наступления этого периода времени. Буквально в среду можем остаться без топлива. Пункты устойчивости заправлять будет нечем", – предупреждает Семенихин.

В свою очередь, премьер-министр Сергей Корецкий пообещал, что правительство до конца среды обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания, требуемого для работы котельной и водоканала.

"После российского удара по объекту энергетической инфраструктуры город уже пятые сутки находится без света. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках питания, развернуты пункты непоколебимости", – сообщает Корецкий.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Российские оккупанты постоянно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. По данным Минэнерго, только на прошлой неделе враг нанес 126 ударов по энергетической и нефтегазовой отраслям.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что лишь треть критически важного энергетического оборудования в Украине защищена от российских обстрелов.

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