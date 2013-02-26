Тимошенко сомневается, что из ее палаты забрали все камеры

Об этом говорится в сообщении сайта Ю.Тимошенко, переданном УНИАН.

"Убрали камеры видеонаблюдения, которые можно было увидеть невооруженным глазом, однако их заменили скрытыми видеокамерами", - считает защитник экс-премьера Александр Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, 8 января 2013 года Ю.Тимошенко начала акцию гражданского неповиновения и отказалась возвращаться в свою больничную палату, пока не будет выполнен ряд ее требований, в частности, и до того времени, пока камеры видеонаблюдения, установленные в ее палате, не будут сняты.

С 8 января по 22 февраля Ю.Тимошенко находилась в помещении душевой.

22 февраля во время проекта «Диалог со страной» Президент Украины Виктор Янукович сказал, что выступает за демонтаж видеокамер в больнице, где находится осужденная Ю.Тимошенко.

В тот же день камеры видеонаблюдения в палате экс-премьера в больнице были демонтированы, и она вернулась в свою палату.