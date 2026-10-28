Зеленский рассказал, сколько ракет для Patriot Украина получает в месяц

При этом он отметил, что это довольно незначительная доля от общей потребности.

Поступление ракет для сбивания российской баллистики – это большой вызов, поскольку Украина получае в среднем 12 ракет в месяц в 2026 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Этот вопрос шире, чем просто ракеты для Patriot. Речь идет о значительном дефиците NASAMS – они также входят в пакет, который мы ждали от Соединенных Штатов и который оплатили европейцы, поскольку все это в рамках программы PURL. Частично в рамках PURL Соединенные Штаты нам прислали", – рассказал он.

По его словам, Украина много закупает у США, Европа оплачивает, но в некоторых случаях, особенно с Patriot, это представляет собой "серьезный вызов".

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"12 ракет в месяц, в среднем – вот что мы получим в 2026 году", – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что ежедневно ведет переговоры, некоторые страны не хотят продавать ракеты, потому что общество боится, что у них ничего не останется, ведь у них на складах лишь небольшое количество.

"И когда принимается положительное решение с той или иной страной, мне дают 5, 10, 20 или 2 ракеты – я очень благодарен. Сегодня я нахожусь в таких условиях, когда постоянно – каждую неделю – приходится собирать новые партии, новые ракеты, новые средства защиты. Нам это нужно каждый день – спасать жизни наших людей от "русских" баллистических ракет. Нам нужно одобрение от Соединенных Штатов. Вот и все", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский рассказал, что у министра обороны США Пита Хегсета есть несколько неподписанных документов о поставках ракет.

"Есть пакет от Соединенных Штатов, в котором 12 ракет, и он его подписал. Прекрасно. Но я использовал в этом месяце 35. И вопрос касается 23, которые я нашел на других направлениях", – добавил он.

Также он рассказал, что просил президента США Дональда Трампа предоставить "зимний пакет". Для защиты Украины.

"Я сказал ему: "Мне нужен этот пакет. Пожалуйста, утвердите этот пакет сейчас". Я назвал количество ракет и сказал, что если вы мне их дадите, то по никаким НПЗ мы бить не будем. А он спросил меня, где их взять. И я сказал ему, в каких странах это есть. А он ответил, что они приложат все усилия, но им нужны ракеты, потому что у них их не очень много", – рассказал Зеленский.

Ракеты для Patriot и NASAMS – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины ранее отмечал, что Украина уже почти месяц ожидает подписания министром обороны США Питом Хэгсетом соглашения о ракетах для Patriot и NASAMS.

Он отмечал, что ведется работа по нескольким направлениям: с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, у которых есть запас ракет PAC-2 и PAC-3.

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