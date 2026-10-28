Доллар отступил от рекорда: НБУ установил официальный курс валют на 29 октября

Курс гривны к евро установлен на уровне 50,77 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 октября, официальный курс доллара на уровне 45,59 гривны, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,77 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 45,57/45,61 грн/долл., а к евро – 50,75/50,78 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах 28 октября средняя стоимость доллара составляла 46,36 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,08 гривны. Курс наличных евро в обменных пунктах составлял 51,77 грн/евро, а курс продажи – 51,40 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 28 октября вырос на 10 копеек и составил 45,95 гривны за доллар. Курс евро в банке снизился на 5 копеек и составил 51,40 гривны за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,35 гривны, а евро – по курсу 50,40 гривны за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в настоящее время на гривну давят цены на топливо и инфляция, однако резких изменений валютного курса до конца октября ожидать не следует. По его прогнозу, до 1 ноября курс доллара должен колебаться в пределах 44,85–45,25 грн/долл.

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