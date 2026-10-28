В ДТП погиб бывший глава НКРЭКП Валерий Тарасюк

Тарасюк посвятил значительную часть своей профессиональной жизни энергетической отрасли Украины.

Погиб бывший глава НКРЭКП (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) Валерий Тарасюк. Об этом говорится в сообщении НКРЭКП.

"С глубокой скорбью и болью сообщаем о трагической гибели нашего коллеги, бывшего председателя и члена НКРЭКП Валерия Владимировича Тарасюка. Трудно подобрать слова, когда так внезапно обрывается человеческая жизнь. Особенно когда речь идет о человеке, с которым бок о бок работали много лет, вместе принимали непростые решения, преодолевали вызовы и разделяли ответственность", – говорится в сообщении.

В НКРЭКП отметили, что Тарасюк посвятил значительную часть своей профессиональной жизни энергетической отрасли Украины. В разные годы он возглавлял НКРЭКП, работал членом Комиссии, был непосредственно причастен к важным решениям и изменениям в сфере энергетики.

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В Комиссии не указывают причину трагедии, однако, по данным источников"Экономической правды", Тарасюк погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Трагические ДТП в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе в ДТП погибла руководительница Eva Beauty Василиса Петлицкая, у неё осталось трое детей. Петлицкая работала в компании более 10 лет: она возглавляла Eva Beauty с апреля 2024 года, до этого почти семь лет работала в отделе маркетинга Eva, в частности была заместителем директора по маркетингу и руководителем рекламного отдела.

Направление Eva Beauty стало профессиональным проектом Петлицкой, это был новый формат сети с расширенным ассортиментом профессиональной косметики, консультациями и сервисами для клиентов.

Также главный редактор издания "Фокус", бывшая руководительница сайта 5.UA и ведущая проектов "5 канала" Мария Скибинская погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области. Вместе с журналисткой скончалась её 63-летняя мать Наталья Скибинская.

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