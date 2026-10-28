В Instagram появятся длинные видео продолжительностью до 90 минут

Социальная сеть, которая начинала как платформа для фотографий, намерена составить конкуренцию YouTube.

Социальная платформа Instagram начала тестирование нового видеоформата Features, который позволит публиковать ролики продолжительностью до полутора часов. Благодаря этому платформа стремится привлечь авторов длинного контента и побороться за аудиторию с YouTube.

Как пишет Bild, о начале испытаний 26 октября сообщили глава Instagram Адам Моссери и вице-президент по продукту Тесса Лайонс. После первых тестов в Бразилии новую функцию планируют предложить отдельным авторам в США. Сроки её запуска в других странах, в частности в Европе, пока не объявлялись.

Новый формат должен объединить короткие видео Reels с полноформатными шоу и другими длинными роликами. Пользователи смогут посмотреть короткий отрывок подкаста или программы, а затем перейти к полной версии непосредственно в Instagram.

Видео дня

Как отмечается в публикации, полноформатные видео также будут появляться в рекомендациях. Ролики планируется публиковать в горизонтальном формате, что, в частности, должно сделать их более удобными для просмотра на телевизорах.

Платформа рассчитывает привлечь подкастеров, комиков и других создателей длинного контента, а также удерживать зрителей внутри приложения.

Для Instagram это не первая попытка закрепиться на рынке длинных видео. В 2018 году компания запустила сервис IGTV, ориентированный на такой контент, однако в 2022-м прекратила его работу.

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