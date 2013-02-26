Завтра к Азарову на кабмин придут нежеланные гости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Мы объявляем то, что фракция и я как, руководитель фракции, завтра идем на расширенное заседание Кабинета министров со своим виденьем развития страны» - сказал А.Яценюк.

Он сообщил, что оппозиция будет требовать, чтобы правительство «не просто услышало, но и делало то, что оппозиция считает необходимым». «Оппозиция сегодня представляет половину страны» - подчеркнул А.Яценюк и добавил, что это касается как экономики, так и социальных аспектов.

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А.Яценюк также сообщил, что завтра представители «Батькивщины» озвучат предложение о создании межфракционной комиссии Украина-ЕС на заседании правительства.

“И именно с этим мы завтра будем не просто присутствовать на заседании правительства, но будем требовать от правительства конкретных действий по приближению Украины к Европейскому Союзу и ускорению европейской интеграции Украины”, - сообщил А.Яценюк.Завтра к