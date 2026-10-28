Британия выделит Украине 10 млрд фунтов: Зеленский раскрыл, на что их потратят

В частности, 7 млрд фунтов будут направлены на экономическую поддержку.

Великобритания на следующие три года выделит Украине дополнительные 10 миллиардов фунтов (около 13,3 миллиарда долларов). Об этом Зеленский сообщил в Telegram по итогам беседы с премьер-министром Великобритании Бернемом.

"Мы благодарны Великобритании за неизменную, сильную и поистине лидерскую поддержку. Сегодня принято важное решение Великобритании о дополнительной финансовой поддержке общим объемом 10 миллиардов фунтов: 7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 миллиарда фунтов – британская экспортная поддержка, преимущественно для поставок необходимого оружия, которое укрепит нашу защиту", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, эта новая финансовая поддержка станет дополнением к той ежегодной поддержке, которую Великобритания уже оказывает Украине.

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"Действительно сильный шаг и очень своевременный – как раз тогда, когда Россия должна видеть и чувствовать, что Украина не останется наедине с проблемами, которые Россия так стремится раздувать. Каждый шаг по укреплению Украины – это приближение России к мысли, что эту свою войну они должны завершить", – заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства обсудил с британским премьером санкционную политику.

"И Великобритания в этом вопросе будет и впредь придерживаться принципиальной позиции. Это пример, имеющий глобальное значение", – подчеркнул Зеленский.

Помощь Украине

Как сообщал УНИАН, в этом году Великобритания обязалась ежегодно до 2031 года выделять на поддержку Украины не менее 3 млрд фунтов стерлингов.

Также правительство Нидерландов объявило, что в течение следующих трех лет предоставит Украине 1,2 млрд евро (1,3 млрд долларов) невоенной помощи.

Между тем, как пишет FT, по прогнозу Европейской комиссии, союзники Киева, не входящие в ЕС, на данный момент пообещали выделить на следующий год лишь 4 млрд евро, что меньше, чем 19 млрд евро в 2026 году.

Члены "Большой семерки" – США, Великобритания, Канада и Япония – в совокупности намерены предоставить лишь 1 млрд евро.

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