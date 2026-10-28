Зеленский назвал дату первой встречи в формате Украина–США–Россия

Украинская сторона стремится к тому, чтобы эта встреча состоялась как можно скорее.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на проведение трехсторонней встречи с участием представителей Украины, США и России в первой половине ноября после промежуточных выборов в Конгресс США. Это может произойти уже 10 ноября. Об этом Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Sun.

В частности, по словам президента Украины, важные мирные переговоры "с высокими ставками" между Украиной и Россией состоятся через несколько дней после промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов.

Встреча должна состояться в Абу-Даби под председательством американской делегации. Это будут первые переговоры "лицом к лицу" после того, как президент США снял часть санкций против Москвы для закупки российского дизельного топлива.

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Изначально планировалось провести встречу в конце ноября, но, по словам Зеленского, она может состояться уже 10 ноября.

В Киеве хотят, чтобы эта встреча состоялась как можно скорее, и предлагали встретиться уже в это воскресенье, но будут ждать проведения выборов в США.

Переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, по словам Зеленского, он надеется, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России поможет приблизить переговоры на уровне лидеров, чтобы достичь конкретных договоренностей о прекращении огня.

В частности, в Украине отстаивают позицию, чтобы трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоялась до переговоров лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина в Пекине в середине ноября.

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