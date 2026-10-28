'Город ожил': Лубинец рассказал, как на Херсон повлиял режим тишины из-за миссии в Олешках

По словам чиновника, люди, которые постоянно страдали от обстрелов, теперь могут спокойно выйти на улицу.

В Херсоне, который постоянно подвергался вражеским обстрелам, городская жизнь активизировалась благодаря локальному перемирию между Украиной и РФ, введенному в рамках гуманитарной миссии в Олешках. Об этом в Telegram сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Прекращение огня повлияло на сам город. Херсон, который постоянно находился под обстрелами, буквально ожил. На улицах стало больше людей, активизировалась городская жизнь. Люди спокойно выходят на улицу, гуляют, наслаждаются осенним солнцем. То, что для кого-то является обычной повседневной жизнью, для жителей Херсонской области сегодня – самое большое желание", – написал он.

По словам Лубинца, его представители не только контролируют режим тишины, но и активно общаются с местными жителями, которые отмечают, что самое главное для них – это мир.

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Уполномоченный заявил, что по состоянию на 12:00 28 октября украинская и российская стороны продолжают в полной мере выполнять договоренности.

Он напомнил, что режим тишины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени и продлится до 1 ноября, 22:59.

"Это позволит нам осуществить гуманитарную миссию, которую мы проводим совместно с Уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп", – добавил чиновник.

Локальное прекращение огня для спасения жителей Олешек

Как сообщал УНИАН, в оккупированных Россией Олешках сложилась гуманитарная катастрофа – у людей не хватает продовольствия, они не могут эвакуироваться. Некоторым жителям Олешек удалось выбраться из оккупированного города и добраться до подконтрольной Украине территории. Они рассказывают, что последняя поставка продуктов в магазины была еще в мае, а летом большинство выживало благодаря огородам.

Первая леди США Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Украиной и Россией в Олешках для проведения гуманитарной операции.

Украинский и российский генеральные штабы заявили, что с ночи 27 октября в определенном районе введут прекращение огня.

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 27 октября в 03:00 по киевскому времени режим тишины был введен.

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